«Бешикташ» предложил за Турана € 30 млн

«Бешикташ» заинтересован в услугах полузащитника «Барселоны» Арда Турана, сообщает Milliyet.
Согласно информации источника, турецкий клуб предложил за футболиста € 30 млн. Игрок получил уже не одно предложение от других клубов. В его услугах, в частности, заинтересованы лондонский «Арсенал» и лиссабонский «Спортинг». Туран знает, что новый главный тренер каталонской команды Эрнесто Вальверде не видит его в стартовом составе, и не исключается, что игрок сменит клубную прописку ввиду высокой конкуренции.
Действующий контракт Турана с испанским грандом закачивается летом 2020 года.
Туран не намерен покидать «Барселону» любой ценой