Лебеденко: «Арарат» — амбициозный клуб, с высокими целям. Я рад быть его частью

Полузащитник Игорь Лебеденко, подписавший двухлетний контракт со столичным «Араратом», рассказал, как он решился перейти в клуб, который в следующем сезоне выступит в ПФЛ.
«Довольно быстро принял решение подписать контракт с «Араратом» — в течение 7-10 дней. Вначале рассматривал Премьер-Лигу, но несколько команд отпали, а другие так и не дали ответа. Плюс последние шесть лет я не был с семьёй в Москве, появлялся только на выходных, и для меня это большой плюс. Я соскучился по Москве, без семьи тяжело жить. Мои ребята – один уже в школе, а другой готовится к школе. Мне надо быть дома.
Спасибо руководству «Арарата», что пригласили меня в клуб. Мы нашли точки соприкосновения с командой. «Арарат» — это амбициозный клуб, и я рад быть его частью. Команда ставит высокие цели, и это для меня интересно.
С главным тренером Сергеем Булатовым ещё не общался, но сегодня я уже вылетаю в Вену к команде. Надеюсь, сегодня переговорим с Булатовым», — сказал Лебеденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.