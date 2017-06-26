Контракт Лебеденко с московским «Араратом» рассчитан на два года

Как сообщал «Чемпионат» 25 июня, полузащитник Игорь Лебеденко стал футболистом московского «Арарата».
В понедельник клуб, который в новом сезоне будет выступать в ПФЛ, объявил о подписании двухлетнего контракта с 34-летним игроком.
«Лебеденко равноценно эффективно играет на позиции нападающего или крайнего полузащитника и должен помочь команде реализовать поставленные высокие задачи», — говорится в сообщении.
Последним клубом Лебеденко был «Ахмат», с которым у футболиста закончился контракт по окончании сезона.
Игорь Лебеденко подписал контракт с московским «Араратом»
Фото: https://vk.com/fcararatmsk