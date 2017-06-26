«Тоттенхэм Хотспур» нацелился на полузащитника «Барселоны» Аленью

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино заинтересован в услугах полузащитника «Барселоны» Карлоса Аленьи, сообщает AS.
Аргентинский специалист уверен, что этот футболист способен усилить игру его команды. Новый наставник каталонского клуба Эрнесто Вальверде, в свою очередь, рассчитывает на футболиста. Испанский гранд недавно предложил ему продлить контракт.
Действующее соглашение игрока с «Барселоной» в силе до 30 июня 2018 года. Сумма трансферной компенсации за Аленью в данный момент составляет € 3 млн, а после пролонгации контракта достигнет € 12 млн.
По итогам предыдущего сезона Аленья принял участие в трёх матчах чемпионата Испании, не отметившись голами и результативными передачами.