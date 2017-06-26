Смолов стал лидером группового этапа КК-2017 по количеству точных острых передач

Нападающий сборной России Фёдор Смолов стал лидером группового этапа Кубка конфедераций по количеству точных острых передач (9 – 3,1 за матч), по данным InStat. По этому показателю Фёдор опередил Алексиса Санчеса и Юлиана Дракслера, у которых по 8 точных острых пасов. Примечательно, что средний показатель Смолова в сезоне составил всего 1,1 острых передач за матч.
Сборная России не сумела пробиться в полуфинал Кубка конфедераций, набрав три очка в трёх матчах группового этапа и заняв третье место в своей группе.