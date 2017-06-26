Жинола: если «Тоттенхэм» хочет что-то выиграть, ему нужно сохранить Кейна

Бывший полузащитник сборной Франции, «ПСЖ» и «Тоттенхэм Хотспур» Давид Жинола призвал нападающего «шпор» Гарри Кейна не думать о смене команды, несмотря на слухи об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед».
«Я бы посоветовал Кейну остаться в „Тоттенхэме“. „Шпорам“ необходимо сохранить Кейна, если они реально рассчитывают выиграть АПЛ в следующем сезоне. Это очень важно. Им нужно сохранить свои лучшие активы, если они хотят выиграть что-нибудь в ближайшие несколько лет, а Гарри Кейн, Деле Алли и ещё несколько футболистов — их главные активы», — цитирует Жинолу TalkSPORT.
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