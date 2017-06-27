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«МЮ» предложил за Морату € 70 млн, «Реалу» требует € 80-90 млн

27 июня 2017, вторник. 09:25. Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложил «Реалу» за нападающего Альваро Морату € 70 млн, но это предложение не устроило мадридский клуб. Как сообщает AS, испанцы требуют за 24-летнего футболиста € 80-90 млн.

Отмечается, что такую стоимость «Королевский клуб» запрашивает, мотивируя тем, что испанец достиг своего пика формы и является основным футболистом своей национальной команды.

По итогам минувшего сезона Мората принял участие в 26 матчах чемпионата Испании, выйдя на поле в основном составе в 14 из них. Игрок стал автором 15 голов и 4 результативных передач.

«Реал» и «Манчестер Юнайтед» провели переговоры по Морате
Источник: AS Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Юнайтед ФК Реал Мадрид Альваро Мората Трансферы
Новости. Футбол
27 июня 2017, вторник
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