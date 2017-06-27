«Уфа» подписала с Беленовым долгосрочный контракт

«Уфа» продлила контракт с вратарём Александром Беленовым. Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов. 30-летний футболист выступает за «Уфу» с февраля нынешнего года, когда перешёл из «Анжи».
«Контракт не на год, не на два, а долгосрочный. Всё, что могу сказать. Подробности раскрывать не буду», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
В прошлом сезоне Беленов провёл в РФПЛ за «Уфу» 10 матчей, в которых пропустил 10 мячей. «Уфа» заняла седьмое место в сезоне-2016/17.
Гендиректор «Уфы»: сделали предложение Беленову, ждём ответа с его стороны