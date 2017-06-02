Гендиректор «Уфы»: сделали предложение Беленову, ждём ответа с его стороны

«Уфа» сделала предложение вратарю Александру Беленову продлить контракт, клуб заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с ним. Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.
«По Беленову пока ничего сказать точно не могу. Но «Уфа» заинтересована в том, чтобы Александр остался на следующий сезон. Переговоров с ним на данный момент нет. Мы сделали предложение и теперь ждём ответа с его стороны», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
В минувшем сезоне 30-летний вратарь сыграл за «Уфу» 10 матчей в РФПЛ и пропустил 10 мячей.
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