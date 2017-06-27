Пицци: сборная Чили будет стремиться навязать Португалии свой футбол

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Торроха Пицци поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка конфедераций с Португалией. Встреча состоится 28 июня в Казани.
«Мы сыграем с сильнейшим соперником. Очень рады быть в Казани и играть в полуфинале. Это была первоочередная цель для команды — попасть в полуфинал. Нам предстоит сложный матч. Будем выкладываться на все 100%, чтобы выйти в финал. К счастью, все 23 игрока готовы играть.
Мне безразлично, кто является фаворитом предстоящей встречи. Сделаем всё, чтобы навязать сопернику нашу игру и выйти в финал.
Мы выражаем соболезнования семьям, которые потеряли близких из-за природных катаклизмов в Португалии.
Сантуш заслуживает большого уважения. Хорошо, что у меня была возможность выступать в лучших клубах мира и я познакомился с ним.
Вообще, мы чувствуем привилегию, так как можем использовать всех 23 футболистов в завтрашнем матче. Санчес хорошо себя чувствует. Мы будем стремиться навязать сопернику свой футбол. Если нам это удастся, то останемся агрессивной командой. Мы всегда были сильны как в обороне, так и в нападении. Уверен, завтра получится великолепная игра", — передаёт слова Пицци корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия – Чили. Начало – в 21:00 мск.