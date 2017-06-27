Агент: «Зенит» интересуется Тельо, но у петербуржцев есть конкурент из России

Агент Хосе Мария Оробитг, представляющий интересы форварда «Барселоны» Кристиана Тельо, заявил, что у «Зенита» есть серьёзные конкуренты в борьбе за 25-летнего футболиста. Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах Тельо заинтересован «Зенит», но испанец решил остаться на родине.
«Это правда, что «Зенит» интересуется Кристианом Тельо, но за ним охотятся и другие клубы, так что у «Зенита» есть серьёзные конкуренты. Это ещё один российский клуб, и клуб с великим именем. К тому же сейчас важно договориться с «Барселоной», а это всегда очень трудно», — цитирует агента «Спорт день за днём».
«Зенит» интересовался Тельо, но футболист выбрал «Бетис»