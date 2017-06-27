Кудряшов получил запросы из Турции, «Рубин» готов отдать за него сумму отступных

По информации «Чемпионата», защитник «Ростова» Фёдор Кудряшов в настоящее время выбирает между несколькими вариантами продолжения карьеры.
К 30-летнему футболисту есть предметный интерес клубов первой шестёрки чемпионата Турции, которые готовы платить игроку € 2-2,5 млн в год. Но россиянин будет рассматривать предложения только от «Бешикташа», «Фенербахче» и «Галатасарая». При этом Фёдор сомневается, стоит ли ехать в Турцию, из-за последних событий в этой стране.
Однако на данный момент Кудряшов ближе всего к переходу в «Рубин» из-за хороших отношений с тренером Курбаном Бердыевым. В контракте Фёдора есть опция выкупа (€ 2 млн), которой казанцы, вероятно, и воспользуются.