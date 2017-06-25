Кудряшов: не знаю, где продолжу карьеру

Защитник «Ростова» и сборной России Фёдор Кудряшов после поражения в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с командой Мексики ответил на вопрос о своём будущем. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.
«Вообще, чувствую, что опустошён. Даже не думал о том, с какими чувствами приеду в клуб. Не знаю, где продолжу карьеру. Может быть, завтра узнаю, когда в клуб и на тренировочные сборы.
В целом КК-2017 — турнир, полезный для сборной. Сыграли три товарищеских матча. А здесь у любой команды другой настрой. Притом на матчи собираются полные трибуны", — передаёт слова Кудряшова корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.