Г. Иванов: пока не вижу Ильина в основе большого клуба, он первый год в РФПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи о возможном переходе 25-летнего нападающего екатеринбургской команды Владимира Ильина в «Зенит».
«Никаких предложений по Ильину нет, и мы не будем их рассматривать. Для нас важен Ильин, и чтобы развиваться — ему надо играть. Я пока не вижу его в основе большого клуба. Парню надо играть и играть, он только первый год в Премьер-Лиге. Если всё будет хорошо — никуда большой контракт от него не убежит. Но именно сейчас у нас нет по нему предложений. Пускай парень спокойно тренируется», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.