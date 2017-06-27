Агент: «Зенит» действительно предложил за Павона € 18 млн, мы изучим предложение

Фернандо Идальго, агент нападающего «Бока Хуниорс» Кристиана Павона, прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в «Зенит». Ранее аргентинские СМИ сообщили, что сине-бело-голубые готовы отдать за форварда сумму отступных — € 18 млн.
«Это правда, что „Зенит“ предложил за моего клиента € 18 млн. Теперь мы должны изучить предлагаемые условия», — приводит слова Идальго TyC Sports.
Павон недавно вылетел в Италию, чтобы оформить итальянский паспорт. В минувшем сезоне Кристиан провёл 30 матчей в чемпионате Аргентины и забил 9 голов.
«Зенит» близок к трансферу нападающего «Бока Хуниорс» Павона за € 18 млн