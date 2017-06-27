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Агент: «Зенит» действительно предложил за Павона € 18 млн, мы изучим предложение

27 июня 2017, вторник. 20:20. Футбол

Фернандо Идальго, агент нападающего «Бока Хуниорс» Кристиана Павона, прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в «Зенит». Ранее аргентинские СМИ сообщили, что сине-бело-голубые готовы отдать за форварда сумму отступных — € 18 млн.

«Это правда, что „Зенит“ предложил за моего клиента € 18 млн. Теперь мы должны изучить предлагаемые условия», — приводит слова Идальго TyC Sports.

Павон недавно вылетел в Италию, чтобы оформить итальянский паспорт. В минувшем сезоне Кристиан провёл 30 матчей в чемпионате Аргентины и забил 9 голов.

«Зенит» близок к трансферу нападающего «Бока Хуниорс» Павона за € 18 млн
Источник: TyC Sports Сообщить об ошибке
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Бока Хуниорс ФК Зенит Трансферы
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27 июня 2017, вторник
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