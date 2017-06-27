Денисов в «Локомотиве» пошёл на снижение зарплаты более чем в два раза

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что полузащитник Игорь Денисов пошёл на снижение зарплаты, подписав полноценный контракт с «железнодорожниками».
«Игрок пошел на снижение зарплаты. Она сократилась более чем в два раза по сравнению с прежним контрактом. То, что мы подписали Денисова на полноценной основе – однозначный плюс для нас.
На первом месте для Игоря – собственное развитие как футболиста. В его возрасте многие футболисты думают о завершении карьеры. Но Игорь не такой. Он хочет побеждать, выигрывать титулы. Мы очень довольны его самоотверженностью и вкладом в команду. Зимой Денисов сказал: «Хочу выиграть Кубок. Умру или убью всех, кто помешает мне это сделать».
Те, кто приписывает Денисову образ скандалиста, ошибаются. Да, полагаю, конфликты могли быть, но они касались в первую очередь оценки игры и отношения к игре. Я бы назвал их творческими конфликтами. Он слишком рьяно относится к своим обязанностям, к игре. И иногда, возможно, это ему вредит. Но это идёт от прямоты", — поведал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.