Форвард «Спартака» Нимели рассказал, почему ему нравится много бегать

Нападающий «Спартака» Сильванус Нимели признался, что любит бегать, а также рассказал, как проходит его адаптация в московском клубе.
«То, что люблю бегать, — это точно. Конечно, ноги устают, особенно, когда приходится тренироваться в такую жару. Правда, мне в этом плане не привыкать: в Африке мы всегда занимались под безжалостно палящими лучами солнца, а иногда температура достигала и 40 градусов. Ну, хватит на эту тему. Может быть, вам интересно узнать, как я вообще научился бегать?
Так вот. Когда был маленьким и ходил в школу, родители давали мне карманные деньги. Я любил тратить их на орешки. А магазин, где они продаются, был достаточно далеко от того места, где мы жили. И путь к нему лежал через дом моего друга, который, к сожалению, тоже любил орешки. (Улыбается.) Когда я возвращался из магазина с пакетом арахиса, этот парень всегда поджидал меня во дворе, чтобы отобрать целую горсть орехов.
Однажды, когда я вновь шёл в магазин, то решил схитрить: «А не обойти ли мне дом друга?..» В общем, на обратном пути я быстро-быстро бежал, закидывая в рот арахис один за другим, и постоянно оглядывался, не догоняет ли меня друг. (Смеётся.) И делал это на приличной скорости. Ну а если серьёзно, то в детстве у меня был хороший тренер. Мы с ним много работали без мяча. Это и помогает мне сейчас в легкоатлетической работе.
Уже полностью освоился, тренеры и партнёры мне в этом очень помогли. Ребята меня поддерживают. Помимо Самбу, я особенно сдружился с Промесом. Квинси отличный парень! Он всегда готов и подбодрить, и объяснить какие-то моменты, если нужно. Недавно мы с ним разговаривали, и он сказал: «Когда я приехал в «Спартак», был уже старше, чем ты. И тем не менее, у меня получилось заиграть на высоком уровне. А если уж у меня в том возрасте всё сложилось как нельзя лучше, то у тебя, конечно же, всё будет хорошо. Ведь ты ещё так молод. Только не переставай работать!» Так говорят мне и другие ребята. Остаётся только следовать их советам», — цитирует форварда пресс-служба красно-белых.