Нимели: прилагаю все усилия, чтобы быть частью основного состава «Спартака»

Нападающий «Спартака» Сильванус Нимели признался, что был очень рад оказаться в числе футболистов, которые отправились на сбор основной команды в Австрию. В настоящее время красно-белые готовятся к предстоящему сезону в Филлахе.
«Я рад быть частью первой команды. Мы закончили первую тренировку, и я чувствую себя нормально. Бог решит мою судьбу. Переход в первую команду — это решение тренеров, я прилагаю все усилия, чтобы быть частью основного состава команды, поскольку это мечта каждого молодого игрока», — цитирует 18-летнего футболиста The Bush Chiken.