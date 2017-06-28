Первые домашние матчи «Спартака» в РФПЛ могут быть перенесены на поле соперников

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин сообщил, что первые домашние матчи «Спартака» в турнире могут быть перенесены на поля соперников.
«Постараемся наследие Кубка конфедераций перенести на РФПЛ. В том числе и условия для прессы. Постараемся этот комфорт перенести на наш чемпионат. Нам нужно держать инфраструктуру на том уровне, который был на КК. Это вопрос не только к клубам, но и к лиге.
Убирать временную инфраструктуру с Кубка конфедераций на стадионе «Спартака» начнут 6-7 июля. Поэтому есть договорённость обменяться кругами с соперниками, если «Спартак» не будет успевать сделать всё это до своего первого матча", — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Первый домашний матч в РФПЛ-2017/18 «Спартак» проведёт 31 июля, когда примет «Краснодар» в третьем туре, так как красно-белые планируют поменяться кругами с «Динамо».