«Суонси» подтвердил переход Гомиса в «Галатасарай»

«Суонси Сити» официально объявил о переходе нападающего Бафетимби Гомиса в «Галатасарай». Сумма сделки не сообщается.
«Удачи, Бафе», — говорится в сообщении пресс-службы валлийского клуба.
31-летний француз в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Марсель», в составе которого забил 20 голов и сделал 3 голевые передачи в 31 матче Лиги 1.
Ранее Гомис попрощался с марсельцами, отметив, что он был счастлив окунуться в новую атмосферу и что опыт, полученный во Франции, навсегда останется в его сердце.
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