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«Ахмат» сыграл вничью с чемпионом Австрии в товарищеском матче

28 июня 2017, среда. 21:32. Футбол

«Ахмат» в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги провёл товарищеский матч с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург». Встреча проходила на стадионе «Шпортплац» в Леоганге и завершилась со счётом 1:1.

Австрийские футболисты вышли вперёд в счёте после того, как на 35-й минуте пенальти реализовал Мунас Даббур. Грозненская команда сравняла на 55-й минуте, когда отличился Антон Швец, находящийся на просмотре в «Ахмате».

В минувшем сезоне РФПЛ «Ахмат» финишировал на пятой строчке в турнирной таблице. «Ред Булл Зальцбург» занял первое место в таблице завершившегося чемпионата Австрии.

Товарищеские матчи (клубы)
28 июня 2017, среда. 19:30 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1 : 1
Ахмат
Грозный, Россия
1:0 – Даббур – 35, 1:1 – Швец – 55
Швец: «Вильярреал» предлагал продлить контракт, но я хотел расти как футболист
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Ахмат Ред Булл Зальцбург товарищеские матчи
Новости. Футбол
28 июня 2017, среда
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