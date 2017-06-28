«Ахмат» сыграл вничью с чемпионом Австрии в товарищеском матче

«Ахмат» в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги провёл товарищеский матч с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург». Встреча проходила на стадионе «Шпортплац» в Леоганге и завершилась со счётом 1:1.
Австрийские футболисты вышли вперёд в счёте после того, как на 35-й минуте пенальти реализовал Мунас Даббур. Грозненская команда сравняла на 55-й минуте, когда отличился Антон Швец, находящийся на просмотре в «Ахмате».
В минувшем сезоне РФПЛ «Ахмат» финишировал на пятой строчке в турнирной таблице. «Ред Булл Зальцбург» занял первое место в таблице завершившегося чемпионата Австрии.
Швец: «Вильярреал» предлагал продлить контракт, но я хотел расти как футболист