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Швец: «Вильярреал» предлагал продлить контракт, но я хотел расти как футболист

19 июня 2017, понедельник. 03:56. Футбол

Российский полузащитник «Вильярреала» Антон Швец, рассказал, как оказался на просмотре в «Ахмате», а также о том, в каких отношениях состоится с другим российским легионеров испанского клуба — Денисом Черышевым.

«Ещё зимой мы с моим агентом просматривали различные варианты продолжения карьеры, так как у меня заканчивался контракт с „Вильярреалом“. Клуб предлагал продлить соглашение ещё на год, но я хотел расти как футболист. У меня было несколько предложений из России, но когда Олег Кононов возглавил „Ахмат“, и клуб проявил интерес ко мне, для меня этот вариант сразу стал приоритетным. Стараюсь проявлять себя на каждой тренировке и в играх. Думаю, всё будет хорошо, и я стану игроком „Ахмата“.

Конечно, слежу за российским чемпионатом. Люблю комбинационный футбол, люблю работать с мячом. Олег Кононов хочет привить «Ахмату» как раз такой стиль игры. Это для меня идеальный вариант.

Я в Испании с 17 лет. Долго там жил и играл, многому научился. Поэтому у меня только положительные эмоции и хорошие воспоминания об этой стране. Денис Черышев — мой хороший товарищ. Мы с ним хорошо общаемся, часто тренировались вместе. Он мне во многом помогал, мы поддерживали друг друга. У нас с ним очень хорошие отношения", — сказал Швец в интервью пресс-службе «Ахмата».

В начале июня появилась информация, что Швец покинет «Вильярреал» по истечении контракта. 24-летний хавбек перешёл в «жёлтую субмарину» в 2014 году из «Сарагосы». Он привлекался к тренировкам с основной командой «Вильярреала», но не смог пробиться в её состав.

Антон Швец находится на просмотре в «Ахмате»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Ахмат Вильярреал Антон Швец
Новости. Футбол
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