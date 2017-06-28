Португалия – Чили: на матче в Казани присутствует 40 855 зрителей

На полуфинальном матче Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили, который проходит в эти минуты, присутствует 40 855 зрителей.
Встреча проходит в столице Татарстана на стадионе «Казань Арена», вместимость которого составляет 45 105 зрителей.
Другой полуфинальный матч турнира между сборными Германии и Мексики состоится завтра, 29 июня. Эта встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Чили. Счёт после первого тайма открыт не был.