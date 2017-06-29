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Малафеев: никакая критика не выбьет Акинфеева из колеи, он уже всё всем доказал

29 июня 2017, четверг. 09:26. Футбол

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказал мнение по поводу выступления голкипера Игоря Акинфеева на Кубке конфедераций. Акинфеев во время матча 3-го тура Кубка конфедераций с командой Мексики допустил ошибку, далеко выйдя из ворот, что привело к пропущенному мячу. В итоге россияне потерпели поражение (1:2) и покинули турнир.

«Никогда не позволял себе критиковать коллег по амплуа за ошибки. Это просто неэтично. Если разбирать эпизоды с пропущенными мячами профессионально, то найти какое-то однозначное объяснение сложно. Возможно, Акинфеев не успел сыграться с новой, по сути дела, линией обороны. На протяжении долгого времени и в ЦСКА, и в сборной он с полуслова и полувзгляда понимал Сергея Игнашевича и братьев Березуцких. Обратите внимание, что в эпизодах, когда в ворота сборной России влетали мячи, защитники упускали своих подопечных после верховых передач. После игры с Португалией Игорь взял на себя вину за пропущенный гол, но «вклад» защитников, не удержавших Криштиану Роналду, был заметен любому профессионалу. Мне тоже доводилось пропускать такие голы, когда надеялся на защитников. Порой не шёл бы решительно на мяч из-за боязни с ними столкнуться и оставить ворота без защиты.

Не будем забывать о том, что Акинфеев очень давно является основным вратарём и в одном из ведущих российских клубов, и в сборной. Любой голкипер на протяжении своей карьеры допускает ошибки. Они неизбежны в нашей профессии. Только у кого-то они распределяются равномерно на много лет, а у кого-то выпадают на короткий промежуток времени.

Знаю только, что у Игоря очень сильный характер, и он справится. И никакая критика не выбьет его из колеи. Он уже всё и всем доказал. Во многих матчах именно благодаря его лидерским качествам команда побеждала. У Акинфеева есть харизма, есть опыт и есть огромное желание ещё много лет выступать на хорошем уровне. Не случайно тренеры зарубежных сборных в российской выделяют именно вратаря", — цитирует Малафеева «Спорт уик-энд».

Вратари сборной России по гандболу поддержали Игоря Акинфеева
Источник: Спорт уик-энд Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол Вячеслав Малафеев Игорь Акинфеев
Новости. Футбол
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