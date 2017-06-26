Вратари сборной России по гандболу поддержали Игоря Акинфеева

Вратари мужской и женской сборных России по гандболу записали видео со словами поддержки в адрес капитана сборной России по футболу Игоря Акинфеева.
К Акинфееву обратились два голкипера женской команды — олимпийская чемпионка Виктория Калинина и Елена Уткина, а также вратари мужской сборной страны — Вадим Богданов и Виктор Киреев.
Напомним, что Акинфеев во время матча 3-го тура Кубка конферераций с командой Мексики допустил ошибку, далеко выйдя из ворот, что привело к пропущенному мячу. В итоге россияне потерпели поражение (1:2) и покинули турнир.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Акинфеев: ну что мне, пойти повеситься?