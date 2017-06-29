Хёнесс: я за то, чтобы «Бавария» дала шанс Саншешу ещё в одном сезоне

В мюнхенской «Баварии» продолжают верить в то, что полузащитник Ренату Саншеш будет полезен команде. Об этом сообщил президент немецкого гранда Ули Хёнесс.
«У Саншеша ещё не было возможности играть без давления три или четыре матча. Я за то, чтобы «Бавария» дала шанс Саншешу ещё в одном сезоне. Считаю, что мы должны проявить терпение и спокойствие. Молодым футболистам необходимо выражать много доверия. Даже если мы два года подряд будем становиться лишь чемпионами Германии, а на международном уровне не будем добиваться высоких успехов», — приводит слова Хёнесса Kicker.
В последнее время СМИ неоднократно предполагали, что Саншеш может сменить клубную прописку, однако сам игрок намерен доказать свою востребованность мюнхенцам.
В минувшем сезоне игрок сборной Португалии принял участие в 17 матчах чемпионата Германии, не отметившись голами и результативными передачами.