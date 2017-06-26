Саншеш: если покину «Баварию», то не буду падать духом из-за этого

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеш прокомментировал слухи о том, что может сменить клубную прописку. Ранее сообщалось, что в его услугах, в частности, заинтересован туринский «Ювентус».
«Изначально я остаюсь в «Баварии». Конечно, «Бавария» — великий клуб, и мне действительно очень приятно находиться здесь. Но если я покину «Баварию», то не буду падать духом из-за этого. Буду и дальше работать так, как делал это всегда», — приводит слова футболиста сборной Португалии Record.
Саншеш пополнил ряды немецкого гранда перед стартом минувшего сезона, однако большим доверием главного тренера Карло Анчелотти не пользовался. Он принял участие в 17 матчах чемпионата Германии, не отметившись голами и результативными передачами.