«Уфа» сыграет товарищеские матчи с «Университатей», «Утрехтом» и «Дуйсбургом»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак назвал соперников команды, которая готовится к новому сезону российской Премьер-Лиги на сборе в Австрии. Уфимский клуб проводит австрийский сбор с 28 июня по 10 июля.
«Проведём три контрольные игры с хорошими командами. Первая — «Университатя», румынская команда. Затем голландский «Утрехт», а третья — немецкий «Дуйсбург». Будут хорошие спарринги, которые покажут, в каком направлении работать и что улучшать и развивать», — сказал Семак в эфире программы «Все на матч».
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