Полузащитник «Уфы» Засеев: Халк прислал мне бутсы, ему, говорит, они большие

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев рассказал, с каким настроем он находится на подготовительном сборе, который в настоящее время уфимская команда проводит в Австрии.
«В хорошем настроении по одной простой причине. Случилось знаменательное событие — у Пашки Аликина родилась дочка. Я лично счастлив, так что настроение замечательное.
Бутсы вот новые, Халк прислал, мне, говорит, большие они. Дождь на сборе? У природы нет плохой погоды. Лучше так, чем когда жара", — сказал полузащитник «Уфы» клубному телевидению.