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Ещенко: ощущаю себя точно не на 33 года

30 июня 2017, пятница. 07:30. Футбол

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко отметил, что не обращает внимания на свой возраст и рассчитывает выиграть ещё не один чемпионский титул.

«Не обращаю внимания на возраст. Ощущаю себя уж точно не на 33 года. Пока душа поёт, нормально всё! Поверьте, бегаю не меньше, чем раньше. Статистические выкладки это подтверждают. Хочу снова выиграть чемпионат, и желательно не раз. Есть Кубок, Суперкубок. За высокие места всегда интересно бороться.

Просто тренироваться и зарабатывать деньги – это не по мне. Должны присутствовать спортивные стимулы, и у меня их, к счастью, ещё достаточно. Пока здоровье позволяет, надо двигаться вперёд», — сказал 33-летний игрок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полную версию интервью с Андреем Ещенко читайте на «Чемпионате» в скором времени.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Андрей Ещенко
Новости. Футбол
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