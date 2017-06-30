«Шальке-04» приобрёл у «Депортиво» защитника Инсуа

«Шальке-04» приобрёл защитника Пабло Инсуа у «Депортиво», сообщает официальный сайт гельзенкирхенского клуба.
Сумма трансферной сделки составила около € 3 млн. Инсуа последние два сезона на правах аренды защищал цвета «Леганеса».
«Инсуа тактически очень грамотный футболист. Он отличается быстротой мышления на поле, а также действует чисто в борьбе один на один», — сказал в связи с этом главный тренер немецкой команды Доменико Тедеско.
В минувшем сезоне Инсуа принял участие в 29 матчах чемпионата Испании, став автором 1 гола.
Контракт Инсуа с «Шальке-04» рассчитан до лета 2021 года.