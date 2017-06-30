Сарсания: «Зенит» хочет купить Смолова за € 30 млн? Это полный бред и ерунда

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию, согласно которой петербургская команда готова заплатить за нападающего «Краснодара» и сборной России Фёдора Смолова € 30 млн.
«Абсолютный бред! Про 30 миллионов – вообще бред! Есть информация, что Смолов хочет сменить команду, вот и всё. Об этом мы знаем. Но не более того. А то, что мы хотим его купить, тем более за 30 миллионов, — полная ерунда!» — сказал Сарсания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
В минувшем сезоне РФПЛ Смолов провёл 22 матча, забив 18 голов.
«Зенит» претендует на Смолова и может отдать за него € 30 млн