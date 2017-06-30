«Бавария» объявила об уходе Гаудино в «Кьево»

Полузащитник «Баварии» Джанлука Гаудино 1 июля станет игроком итальянского «Кьево», сообщает официальный сайт немецкого клуба.
20-летний полузащитник, подписавший в 2014 году профессиональный контракт с «Баварией» до 30 июня 2018 года, последние 18 месяцев провёл в аренде в швейцарском «Санкт-Галлене».
Гаудино начал играть в «Баварии» U8, впоследствии стал игроком сборной Германии U19 и U20. В составе основной команды Гаудино провёл восемь матчей в Бундеслиге и по одному в Кубке Германии и Лиге чемпионов.
«Мы желаем Джанлуке успехов и всего наилучшего в Италии, на родине его отца Маурисио», — заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.