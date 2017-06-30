В Испании утверждают, что Тельо в последний момент сорвал трансфер в «Спартак»

Нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо был очень близок к переходу в московский «Спартак», сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, 25-летний футболист вёл серьёзные переговоры не только с «Зенитом», но и со «Спартаком». Представители красно-белых почти неделю находились в Барселоне и вели переговоры с агентом игрока Хосе Марией Оробигом. Стороны уже пришли к соглашению, а Тельо оставалось только пройти медицинский осмотр, однако в последний момент он отказался ехать в Россию. Теперь форвард ведёт переговоры с «Бетисом».
Агент: не «Зенит» отказался от борьбы за Тельо, а Кристиан не захотел ехать туда