Защитник «Урала» Панков на правах аренды перешёл в кипрский АЕК

Защитник «Урала» Радован Панков проведёт следующий сезон в аренде. Сербский легионер екатеринбургской команды стал игроком кипрского клуба АЕК (Ларнака). В этой команде он будет выступать до лета 2018 года, сообщает официальный сайт «Урала».
«Желаем Радовану успешной игры в новой стране, получения столь важного в его возрасте и полезного игрового опыта, а также профессионального роста!» — говорится в сообщении.
Состав «Урала» защитник пополнил весной прошлого года. В сезоне-2016/17 21-летний Панков провёл 5 матчей в российской Премьер-Лиге.
«Урал» объявил о подписании контракта с сербским защитником Панковым