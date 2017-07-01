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Отец Кальегари: «ПСЖ» должен отпустить сына, у нас есть предложение от «Зенита»

1 июля 2017, суббота. 10:09. Футбол

Джузеппе Кальегари, который является отцом полузащитника «ПСЖ» Лорензо Кальегари, высказал недовольство по поводу ситуации с его сыном во французском клубе. Контракт 19-летнего игрока с парижанами истекает через год, а новое соглашение Лорензо до сих пор не предложено. По словам отца игрока, «Зенит» сделал его сыну привлекательное предложение.

«Спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике до сих пор не сделал нам ни одного предложения о продлении контракта. Он просто не рассчитывает на Лорензо. Мы всегда отвечали требованиям клуба. Зимой мой сын отказался переходить в аренду в «Дженоа», но сейчас он хочет покинуть «ПСЖ». У нас есть предложение от «Зенита», поэтому, если у «ПСЖ» ничего для нас нет, он должен отпустить Лорензо. Роберто Манчини лично звонил моему сыну и сообщил, что хочет видеть его в России, где создается очень амбициозный проект. «Зенит» сделал привлекательное предложение. Кроме того, к нему есть интерес со стороны «Дженоа» и «Пескары», — сказал отец игрока в интервью L'Equipe.

Ранее сообщалось, что новому главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини во время его работы в «Интере» понравился Кальегари в товарищеском матче с «ПСЖ» (1:3) летом 2016 года. Также сообщалось, что «Зенит» готов выложить за переход хавбека € 2 млн или взять его в аренду с последующим правом выкупа.

Агент полузащитника «ПСЖ» Кальегари подтвердил интерес со стороны «Зенита»
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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Теги
Дженоа Пескара ПСЖ ФК Зенит Роберто Манчини Трансферы
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1 июля 2017, суббота
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