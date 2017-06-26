Агент полузащитника «ПСЖ» Кальегари подтвердил интерес со стороны «Зенита»

Алессандро Канови, агент полузащитника «ПСЖ» Лорензо Кальегари, подтвердил, что 19-летним французским футболистом интересуется «Зенит».
Ранее сообщалось, что новому главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини во время его работы в «Интере» понравился Кальегари в товарищеском матче с «ПСЖ» (1:3) летом 2016 года. «Зенит» готов выложить за переход хавбека € 2 млн или взять его в аренду с последующим правом выкупа.
«Предложение от „Зенита“ очень интересно для Лорензо. Нетрудно догадаться, что он об этом думает», — цитирует агента Get French Football News со ссылкой на Foot Mercato.