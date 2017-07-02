Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Месси и Рокуццо сделали одинаковые татуировки в честь свадьбы

2 июля 2017, воскресенье. 17:17. Футбол

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргенитны Лионель Месси с супругой Антонеллой Роккуццо сделали одинаковые татуировки по случаю своей свадьбы, которая состоялась 30 июня.

Молодожёны сделали татуировки в виде римских цифр XXX-VI-XVII, обозначающих дату свадьбы, на пальцах с обручальными кольцами.

Месси и Рокуццо провели свадьбу в своём родном городе Росарио. На свадьбу было приглашено около 250 гостей, в числе которых помимо родственников были друзья детства Месси, его одноклубники — Неймар, Луис Суарес и Херард Пике вместе со своей женой Шакирой, а также Карлес Пуйоль, Гонсало Игуаин и Серхио Агуэро.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Marca.

Свадьба Месси и Антонеллы Рокуццо. Как это было
Лео Месси и Антонелла Рокуццо сыграли свадьбу года. Всё, что нужно знать о том, как прошла церемония.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Аргентины — Футбол ФК Барселона Лионель Месси Фото
Новости. Футбол
2 июля 2017, воскресенье
17:31 Впервые в матче КК или ЧМ два игрока удалены с поля в дополнительное время
17:31 Сборная Португалии одолела Мексику в матче за третье место на Кубке конфедераций
17:17 Месси и Рокуццо сделали одинаковые татуировки в честь свадьбы
17:13 Мелкадзе: я увидел свободный угол ворот и попытался направить мяч туда
17:05 Робот Бакстер дал прогноз на финал Кубка конфедераций Чили — Германия
16:57 «Ростов» просматривает 21-летнего ганского форварда Эрнеста
16:55 Чалханоглу прибыл в Италию для завершения перехода в «Милан»
16:48 «Валенсия» объявила о переходе бывшего полузащитника «Астаны»
16:38 «Крылья Советов» заявят дубль в ПФЛ
16:34 Бутенко: пенальти в матче Португалия — Мексика доказал, что видеоповторы нужны
16:29 Португалия — Мексика: на матче присутствуют 42 659 зрителей
16:22 Варюшин: пенальти у португальцев был, судья неудачно занял позицию
16:21 Блаттер: поеду на чемпионат мира в Россию, Путин пригласил меня
16:19 Блаттер: не верю, что сборная России принимала допинг, но давайте подождём
16:12 Паредес хочет взять 5-й номер в «Зените»
16:02 Президент «Ромы»: не понимаю, почему болельщики теряют веру в клуб
15:40 «Спартак» выиграл первенство России среди команд 2001 года рождения
15:38 Португалия — Мексика: пенальти был назначен после просмотра видеоповтора
15:25 Тигиев: раз пять пересматривал матч с «Арсеналом» — и каждый раз было не по себе
15:22 Петкович провёл первую тренировку в «Спартаке»
15:14 «Краснодар» вновь арендует Шишкина у «Локомотива»
15:04 ЦСКА готов заплатить за Арану € 8-10 млн, «Коринтианс» хочет € 15 млн
14:52 «СКА-Хабаровск» рассматривает «Анжи-Арену» в качестве резервного стадиона в РФПЛ
14:49 Промес: игроки «Спартака» из сборной России — звери, они будут в хорошей форме
14:37 Источник: «Зенит» и «Рома» 3 июля проведут новую встречу по трансферу Маноласа
14:23 Паредес провёл первую тренировку в составе «Зенита»
14:19 «Ростов» в контрольном матче минимально уступил «Кукеси»
14:14 Робот предсказал победу Португалии над Мексикой в матче за 3-е место КК-2017
14:04 «Вердер» объявил, что контракт с Писарро продлён не будет
13:52 Нету выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч с Мексикой
13:51 Стал известен стартовый состав сборной Мексики на матч с Португалией
13:40 «ПСЖ» претендует на Коутиньо, за которого «Ливерпуль» хочет € 100 млн
13:30 Дзагоев, Головин и Васин приступили к тренировкам в общей группе ЦСКА
13:22 Президент «Боки»: приняли предложение «Зенита» по Павону, но надо уладить детали
13:14 Полузащитник «Баварии» Саншеш извинился за видео с пачкой денег
13:08 Финал Кубка конфедераций посетят Марадона, Халк и Кержаков
12:46 Планшет со статистикой будет протестирован во время финала Кубка конфедераций
12:37 Бывший нападающий «Зенита» Халк: я люблю Санкт-Петербург
12:37 Ткачёв: в ЦСКА мне дали понять, что сейчас лучше уйти в аренду
12:29 Моруцан, которого сватали в ЦСКА, близок к переходу в киевское «Динамо»
12:05 Игроки и персонал «Днепра» М по дороге на матч оказали помощь пострадавшим в ДТП
12:00 Василий Уткин рассказал, как получить билет на ЧМ-2018 при помощи карты Visa
11:52 «Вест Хэм» намерен приобрести Хавьера Эрнандеса
11:35 Нападающий «Барселоны» Мунир отказался от перехода в «Зенит»
11:27 «Ювентус» готов выкупить Себальоса у «Бетиса»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как бы вы поступили на месте Фёдора Смолова?
Архив →
© championat.com, 2000–2017