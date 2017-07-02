Месси и Рокуццо сделали одинаковые татуировки в честь свадьбы

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргенитны Лионель Месси с супругой Антонеллой Роккуццо сделали одинаковые татуировки по случаю своей свадьбы, которая состоялась 30 июня.
Молодожёны сделали татуировки в виде римских цифр XXX-VI-XVII, обозначающих дату свадьбы, на пальцах с обручальными кольцами.
Месси и Рокуццо провели свадьбу в своём родном городе Росарио. На свадьбу было приглашено около 250 гостей, в числе которых помимо родственников были друзья детства Месси, его одноклубники — Неймар, Луис Суарес и Херард Пике вместе со своей женой Шакирой, а также Карлес Пуйоль, Гонсало Игуаин и Серхио Агуэро.
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