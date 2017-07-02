Дракслер – о победе в КК-2017: все трофеи по-своему важны, но этот — особенный

Полузащитник и капитан сборной Германии Юлиан Дракслер прокомментировал победу над командой Чили (1:0) в финальном матче Кубка конфедераций. Хавбек был признан лучшим игроком завершившегося турнира.
«Мы сегодня великолепно сражались и заслужили победу в матче с Чили. Все трофеи сборной Германии по-своему важны, но этот является особенным. Его завоевала команда, футболисты которой ранее не выступали вместе. Теперь мы с трофеем можем наконец-то отправиться в заслуженный отпуск», — цитирует Дракслера ZDF.de.
Дракслер признан лучшим игроком Кубка конфедераций — 2017