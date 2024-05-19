«Лучше просто играть и не говорить много». Холанд — о второй «Золотой бутсе» в АПЛ подряд

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал то, что он стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги во втором сезоне подряд.

«Это неплохо. Говорить особо не о чем, лучше просто играть в футбол и не говорить слишком много. Пусть говорят другие, и так будет лучше», — приводит слова Холанда ВВС со ссылкой на Sky Sports.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Англии Эрлинг Холанд забил 27 мячей. Второе место в бомбардирской гонке с 22 голами занял полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер. Тройку лидеров замкнул форвард «Ньюкасла» Александер Исак (21 гол). Холанд стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги и в прошлом сезоне. Тогда он сумел записать на свой счёт 36 мячей.