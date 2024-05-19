Итоговая турнирная таблица АПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 19 мая, прошли матчи заключительного тура английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

Титул чемпиона Англии в четвёртый раз кряду завоевал «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы сохранила двухочковый отрыв от ближайшего преследователя, лондонского «Арсенала», набрав 91 очко. «Арсенал» во втором сезоне кряду финишировал на второй строчке, имея в активе 89 очков. Тройку лучших в этом сезоне английской Премьер-лиги замкнул «Ливерпуль», который в последнем сезоне под руководством Юргена Клоппа набрал 82 очка.

В первой пятёрке в итоговой турнирной таблице оказалась «Астон Вилла», которая набрала 68 очков и финишировала четвёртой. Команда Унаи Эмери сумела квалифицироваться в Лигу чемпионов следующего сезона. Преследующий её «Тоттенхэм» не смог выиграть борьбу за место в Лиге чемпионов, оказавшись по итогам сезона на пятом месте, отстав от «Астон Виллы» на два очка. «Челси» финишировал на шестом месте, имея в активе 63 очка. «Ньюкасл» с 60 очками занял седьмую строчку, обогнав по дополнительным показателям «Манчестер Юнайтед» с тем же набором очков, который в итоге финишировал восьмым. «Вест Хэм» (52 очка) и «Кристал Пэлас» (49 очков) замкнули первую десятку, заняв девятое и 10-е места соответственно.

Прописки в английской Премьер-лиге лишились «Лутон Таун», финишировавший 18-м и набравший только 26 очков. На предпоследней строчке расположился «Бёрнли» с 24 очками. «Шеффилд Юнайтед» занял последнее место в минувшем сезоне чемпионата, заработав за весь сезон 16 очков.