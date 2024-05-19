Тренер «Арсенала» Артета обратился к болельщикам после проигранной чемпионской гонки АПЛ

Главный тренер Микель Артета поблагодарил болельщиков лондонской команды за поддержку по ходу сезона английской Премьер-лиги. «Канониры» сохраняли шансы на победу в турнире до последнего тура, но всё же отстали от «Манчестер Сити» на два очка.

«Всё это происходит потому, что вы начали верить. Вы стали терпеливыми, начали понимать, что мы пытаемся сделать. Вся заслуга принадлежит этим замечательным игрокам и невероятному персоналу.

Думаю, самое время сделать перерыв и подумать. Пожалуйста, продолжайте вдохновлять команду. Не успокаивайтесь, потому что мы хотим гораздо большего и мы это получим. Большое спасибо!» — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте.

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