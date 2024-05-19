Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Артета обратился к болельщикам после проигранной чемпионской гонки АПЛ

Тренер «Арсенала» Артета обратился к болельщикам после проигранной чемпионской гонки АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер Микель Артета поблагодарил болельщиков лондонской команды за поддержку по ходу сезона английской Премьер-лиги. «Канониры» сохраняли шансы на победу в турнире до последнего тура, но всё же отстали от «Манчестер Сити» на два очка.

Англия - Премьер-лига . 37-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Троссард – 20'    

«Всё это происходит потому, что вы начали верить. Вы стали терпеливыми, начали понимать, что мы пытаемся сделать. Вся заслуга принадлежит этим замечательным игрокам и невероятному персоналу.

Думаю, самое время сделать перерыв и подумать. Пожалуйста, продолжайте вдохновлять команду. Не успокаивайтесь, потому что мы хотим гораздо большего и мы это получим. Большое спасибо!» — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте.

Турнирная таблица АПЛ сезона-2023/2024
Материалы по теме
«Арсенал» победил «Эвертон» и занял второе место в АПЛ

Репетиция возможного празднования победы «Арсенала» в АПЛ до матчей 38-го тура:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android