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«Когда мы обыграли «Тоттенхэм», знали, что добьёмся этого». Холанд — о чемпионстве

«Когда мы обыграли «Тоттенхэм», знали, что добьёмся этого». Холанд — о чемпионстве
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о чемпионстве в английской Премьер-лиге. Сегодня, 19 мая, «Манчестер Сити» дома обыграл «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 3:1 и стал чемпионом страны.

«Невероятно. Это фантастика. После того как мы обыграли «Тоттенхэм», мы знали, что добьёмся этого. Я был уверен в себе.

Работа под руководством Гвардиолы? Временами это требует определённых усилий. Это тяжело, но посмотрите, что он сделал. Он требует многого каждый божий день. Если вы не соответствуете его ожиданиям, будут большие проблемы. Он требовательный и прекрасный парень, и я безумно люблю его», — приводит слова Холанда ВВС со ссылкой на Sky Sports.

«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии в четвёртый раз подряд впервые в истории страны.

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