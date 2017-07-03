Тер Штеген: огромное счастье играть за сборную Германии с такими товарищами

Вратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген поделился впечатлениями от победы над командой Чили в финальном матче Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу бундестим.
«Сегодня я получил удовольствие от победы. Рад за команду, мы многого добились и заслужили успех, хотя соперники играли на равных. Эта победа для наших болельщиков. Мы получили необычный опыт. Огромное счастье играть с такими товарищами. Да, у нас молодая команда, но она очень хороша. Все парни хотят выиграть, мечтают и стремятся реализовать свою мечту. Горжусь этой сборной Германии! Во время тренировок мы учились чему-то новому. Сегодня было тяжело, приходилось отбиваться, особенно во второй половине. Чилийцы прибавляли, это очень жёсткая команда, но мы боролись и дрались ради сохранения счета 1:0. Финал стал волшебной игрой для нас.
Мы пытаемся плотно играть в обороне, перекрывать пространство. Вы сами это видели. Если хочешь выиграть подобный турнир, то все в команде должны работать вместе. А я просто делал свою работу, старался помогать партнёрам.
Как добились такого командного духа за три с половиной недели? Думаю, все признают, что команда была по-хорошему заведена. Игроки-то в составе собраны сильные. Конечно, в каждом матче имелись свои трудности, иногда нам приходилось обороняться, вместо того чтобы атаковать, но мы справились», — передаёт слова тер Штегена корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.