Лёв: я горжусь коллективом, который удалось создать в сборной Германии на КК

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился впечатлениями от победы над командой Чили в финальном матче Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу бундестим.
«У чилийцев очень хорошая команда, великолепные игроки. Посмотрите, какие моменты они сегодня создавали! Наша победа тем ценнее, что соперник был так силён. Для ребят это очень важно. Я горжусь своей командой, тем коллективом, который нам удалось создать сейчас на Кубке конфедераций. Неважно, сколько футболистов из этого состава будет через год на ЧМ, это в любом случае тот опыт и тот успех, которые останутся со всеми нами.
Нам надо подтверждать наши победы — вы же знаете, что за турнир ждёт нас через год. Здорово, что Германия выиграла Кубок конфедераций, молодёжный чемпионат Европы. Это говорит о том, что у нас очень много сильных игроков, отличные молодые ребята. Мы должны продолжать совершенствоваться, а кто будет играть на ЧМ в России — будем смотреть через год», — передаёт слова Лёва корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.