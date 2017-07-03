Киммих: я играю в испанском стиле? Я играю так, как играю — вот что я думаю

Защитник сборной Германии Джошуа Киммих поделился впечатлениями от победы над командой Чили в финальном матче Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу бундестим.
«Играю ли я в испанском стиле? Да нет, я просто играю так, как играю. Вот что я думаю. Я рад, что мы выиграли. Было довольно тяжело выиграть у чемпионов Кубка Америки, но мы это сделали. Я очень счастлив. Мы играли как могли. В целом, мы не допускали серьёзных ошибок. На поле была настоящая борьба.
Возможно, мы могли забить еще гол или два, но мы довольны получившимся результатом. Я доволен этим титулом, нечасто попадается возможность получить трофей, который признают во всём мире. Мы, конечно, будем праздновать и надеемся на такие же успехи на чемпионате мира в 2018 году», — передаёт слова Киммиха корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.