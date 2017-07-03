В матче бразильской Серии А команды сыграли в формах схожего цвета

В матче бразильской Серии А команды «Спорт Ресифи» и «Атлетико Паранаэнсе» вышли на поле в формах схожего цвета, которые на телевизионной картинке практически невозможно было отличить, хотя по правилам гостевая команда должна выбирать комплект формы, значительно отличающийся от основной формы хозяев.
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При ближайшем рассмотрении форма одной из команд оказалась тёмно-красного цвета, а форма другой — оранжевого.
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