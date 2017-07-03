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В матче бразильской Серии А команды сыграли в формах схожего цвета

3 июля 2017, понедельник. 01:26. Футбол

В матче бразильской Серии А команды «Спорт Ресифи» и «Атлетико Паранаэнсе» вышли на поле в формах схожего цвета, которые на телевизионной картинке практически невозможно было отличить, хотя по правилам гостевая команда должна выбирать комплект формы, значительно отличающийся от основной формы хозяев.

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При ближайшем рассмотрении форма одной из команд оказалась тёмно-красного цвета, а форма другой — оранжевого.

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Бразилия - Серия А. 11-й тур
02 июля 2017, воскресенье. 22:00 МСК
Спорт Ресифи
Ресифи
1 : 0
Атлетико Паранаэнсе
Куритиба
1:0 – Соуза – 76 (пен)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи Фото
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3 июля 2017, понедельник
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