Нападающий «Барселоны» Неймар рассказал, что помогает ему добиваться успехов в футболе. Игрок сборной Бразилии при этом отметил не только футбольное мастерство.
«Необходимо сосредотачиваться на футболе, хорошо тренироваться и не отвлекаться на ненужные вещи. Кроме того, ты должен стараться быть счастливым на поле и вне его. Жизнь нам дана для того, чтобы быть счастливыми. Есть вещи, которые необходимо использовать максимально. Нужно получать наслаждение от жизни», — приводит слова Неймара испанское интернет-издание Sport.
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