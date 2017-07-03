Лопырёва, вручавшая приз лучшему игроку финала КК-2017, выделила Видаля

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года от Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва, накануне вручившая голкиперу сборной Германии Марку-Андре тер Штегену приз лучшему игроку финала Кубка конфедераций — 2017, отметила полузащитника национальной команды Чили Артуро Видаля.
«Вот он — лучший игрок финала, на мой взгляд! Парень, за которого вчера болел весь стадион», — написала Лопырева в «Твиттере».
Матч Чили — Германия состоялся 2 июля в Санкт-Петербурге и завершился победой немецких футболистов со счётом 1:0.