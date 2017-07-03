Лопырёва вручила Тер Штегену приз лучшему игроку финала Кубка Конфедераций

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года от Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва вручила голкиперу сборной Германии Марку-Андре тер Штегену приз лучшему игроку финала Кубка Конфедераций — 2017, который проходил в России
Сборная Германии обыграла сборную Чили со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Ларса Штиндля на 20-й минуте. Лучшим же игроком всего Кубка Конфедераций был признан полузащитник и капитан сборной Германии Юлиан Дракслер.
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Лопырева: посмотрим, кто из моих рук получит приз лучшему игроку финала КК-2017