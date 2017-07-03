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Лопырёва вручила Тер Штегену приз лучшему игроку финала Кубка Конфедераций

3 июля 2017, понедельник. 00:56. Футбол

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года от Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва вручила голкиперу сборной Германии Марку-Андре тер Штегену приз лучшему игроку финала Кубка Конфедераций — 2017, который проходил в России

Сборная Германии обыграла сборную Чили со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Ларса Штиндля на 20-й минуте. Лучшим же игроком всего Кубка Конфедераций был признан полузащитник и капитан сборной Германии Юлиан Дракслер.

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Лопырева: посмотрим, кто из моих рук получит приз лучшему игроку финала КК-2017
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Германии — Футбол Марк-Андре тер Штеген
Новости. Футбол
3 июля 2017, понедельник
01:06 Футболист сборной Чили Марсело Диас: это худшая ошибка, которую я мог допустить
01:04 Горецка: всё в России на КК-2017 было организованно на высочайшем уровне
00:58 Тер Штеген: чувствую себя победителем сегодняшней дуэли с Браво
00:57 Мустафи – о победе в КК-2017: раз попробовав крови, уже не остановишься!
00:56 Лопырёва вручила Тер Штегену приз лучшему игроку финала Кубка Конфедераций
00:55 Киммих: я играю в испанском стиле? Я играю так, как играю — вот что я думаю
00:51 Босежур: на поле сборную Чили должно беспокоить не судейство, а другие вещи
00:48 Джан: сборная Германии нереально счастлива, что выиграла Кубок конфедераций!
00:44 Шуньич: я не сомневаюсь, что вылет «Динамо» в ФНЛ был каким-то недоразумением
00:44 Гриндель: в ситуации с допингом в футболе нужно стремиться к независимости
00:38 Жулиано: нам с Данни трудно было синхронизировать свои действия
00:34 Рюдигер: нужно наслаждаться моментом после победы в КК, что я и собираюсь делать
00:26 Видаль: сборная Германии иногда атаковала, а иногда отдыхала
00:24 Тер Штеген: огромное счастье играть за сборную Германии с такими товарищами
00:24 Гриндель: на КК Лёв собрал такую команду, которая развивалась от игры к игре
00:19 Лёв: очень понравилось общаться с россиянами, мы встречали исключительных людей
00:13 Жулиано: я удивился, что в «Зените» произошли слишком кардинальные перестановки
00:09 Чили — Германия — 0:1. Видеообзор финального матча Кубка конфедераций — 2017
00:08 Лёв: я горжусь коллективом, который удалось создать в сборной Германии на КК
00:01 Лопырёва: мы с Леной Исинбаевой сидели и поддерживали сборную Чили как могли
2 июля 2017, воскресенье
23:56 Игроки сборной Германии прервали пресс-конференцию Лёва и облили его шампанским
23:55 Дракслер – о победе в КК-2017: все трофеи по-своему важны, но этот — особенный
23:52 Браво: сборная Чили многому научилась на Кубке конфедераций в России
23:42 Волонтёр прочитала стихи из песни группы «Руки Вверх!» перед брифингом тренеров
23:42 Пицци: поражение в финале КК-2017 не заставит сборную Чили изменить себе
23:30 Булыкин: в Германии молодым игрокам, в отличие от России, дают шанс раскрыться
23:20 Вернер стал лучшим бомбардиром Кубка конфедераций — 2017
23:18 Алдонин: сейчас и не ясно, где у Германии первая сборная, а где — резервная
23:10 Дракслер признан лучшим игроком Кубка конфедераций — 2017
23:10 Браво признан лучшим вратарём Кубка конфедераций — 2017
23:10 Лёв — четвёртый тренер в истории, выигравший чемпионат мира и Кубок конфедераций
23:07 «Зенит»: немцы выиграли 1-й трофей на арене «Санкт-Петербург». Следующий — наш!
23:00 Халк, порванные трусы и Мутко с Марадоной. Фотообзор финала Кубка конфедераций
22:58 Сборная Германии первой одержала дебютную победу в КК в ранге чемпиона мира
22:56 Чили — Германия: тер Штеген получил награду BUD AF Man of the Match
22:53 Сборная Германии выиграла у Чили и впервые стала обладателем кубка конфедераций
22:42 Кубок конфедераций в России – третий по общей посещаемости в истории турнира
22:35 Гуренко: «Динамо» Мн предлагало Драгуну максимальные условия, но он выбрал БАТЭ
22:22 Гоналон прибыл в Рим для завершения перехода в «Рому»
22:09 Тигиев: не дал себя постричь бразильцам из «Спартака»
21:57 Чили — Германия: матч в Санкт-Петербурге собрал рекордное число зрителей КК-2017
21:47 Неймар — о первых месяцах в «Барселоне»: я словно попал в видеоигру
21:35 «Амкар» в товарищеском матче оказался сильнее венгерского «Залаэгерсега»
21:33 Коллимор: проблема фанатов в России была настолько преувеличена!
21:27 «Рубин» сыграл вничью с «Утрехтом» в контрольном матче
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